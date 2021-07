Izithakazelo ZakwaZulu: Zulu Surnames & Zulu Clan Names List

Izithakazelo, or better still, Zulu clan names are the authentic African identity that all Zulus identify with. Like it is in every culture, especially in Africa naming a child according to the clan expectations is a great source of identity. So what are the clan names of the Zulu?

Even as you consider Zulu surnames for your baby, you may want to know what the clan names are. These Izithakazelo Zakwa Zulu are some of the most authentic names you will come across in the Zulu culture.

Clan names of the Zulu

These represent the interest of the different groups. They can be classified as follows:

Zulu clan names starting with B

This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu.

Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!

Bhembe: Mashinini, Guliwe, Cindi

Bhengani: Singo, Nyambawu

Bhengu: Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!

Bhuyeni: Sigwaxa

Biyase: Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna

Biyela: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi

Blose (Bhulose): Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!

Bophela: Hlomuka, NgidiBuleni Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!

Buthelezi: Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

Zulu clan names starting with C

Caluza: Mnguni

Cebekhulu: Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!

Cele: Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico

Chagwe: Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe

Chamane: Gcugcwa, Nzama, Wosiyane

Chili: Mdunge

Chonco: Gambushe

Chule: Nxele

Cibane: Shongololo

Cindi: Mahlaba

Zulu clan names starting with D

Dimba: Dukada Fanisa Fenya Nkundlande

Dindi: Mhlongo Mgabhi Njomane

Dladla Gadlela Vezi Ngazitha Mgabadeli Mhlophe

Dlamini, Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni

Dlamlenze Galu Nyamenja

Dlomo Mkhabela Dinangwe Bhelesi

Dludla Cebisa Sikhakha

Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane

Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi

Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela

Dubazane Mwelase

Dube Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi

Duma Ntenga Mthombeni Lwandle

Dumakude Shange

Dumisa Gcwensa Ndimande

Dunge Chiliza

Duze Seyama Fakazi Fakude

Zulu clan names starting with F

Fihlela

Zulu clan names starting with G

Gabela Lindamkhonto Mnungwa

Gama Shabangu Mbokane Mdluli Manyoni

Gamede Mkholwa Sebenzekhaya Mbede

Gasela Gazu Sibiya

Gcaba Thembela Nombela Mbuso

Gumede Gcaleka Mthembu* Mvelase

Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande

Gebashe Ngcaweni Mnguni

Gedeza Mnyandu Nongalaza Mpangazitha

Gina: Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi.

Gininda Nyembezi Shamase

Goba MbamboMagoza

Gobhozi Nyuswa Ngcobo Fuze

Gule Malambule Nselenduna

Guma Siyaya Mangena

Gumbi Ndandali Mlotshwa

Gumede Qwabe Mnguni Khondlo Yeyeye Phakathwayo

Gwacela Mbili Mhlanga

Gwagwa Mlambo Qunga Mphephethwa

Gwala, Nkondlwane

Gwamanda Yenga, Sochumase

Zulu clan names starting with H

Hadebe: Mthimkhulu Bhungane

Hlabisa: Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula

Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa

Hlela: Madlula, Hangala, Kunene

Hlengwa: Mashasha, Thoyana

Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence

Hlongwane: Ngwane, Sangweni, Zikhali

Hlophe: Thumbeza, Myeni, Sameya

Hlubi: Nkosi, Ludonga, Mavuso

Zulu clan names starting with J

Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane

Jama: Dlamini, Mzizi, Sijadu

Jamile: Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele

Jele: Luvuno, Nonyana, Sokhwebula

Jili: Vilakazi

Jiyane: Mkhathini, Magolwana, Mahlinza

Zulu clan names starting with K

Khaba: Ngobese, Mqungebe

Khambule: Mlotshwa, Mncube

Khanyeza: Ngwane

Khanyile: Ngwane

Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya

Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi

Kheswa: Nozulu, Mpangazitha

Khomo: Sibiya, Zamisa

Khoza: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla

Khubisa: Nkomo Ncube

Khuboni: Maseko, Simelane

Khulu: Mbulaze, Mntungwa

Khuluse: Hlongwa, Gabhezi, Mdindela

Khumalo: Mabaso

Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni

Khwela: Ndulini

Khwane: Dlakela, Gugushe

Kubheka: Khathide, Sobote, Magononde

Kunene: Madonsela, Mtimande

Kweyama: Vezi, Dladla

Zulu clan names starting with L

Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu.

Langa: Sothole, Ngwane, Mcwaye

Lembede: Ndima

Linda: Cebekhulu

Lukhele: Mdluli, Nzimande

Luthuli: Madlanduna, Mshibe

Luvuno: Malembe

Zulu clan names starting with M

Mabanga: Dlodlo, Langa, Mpangazitha

Mabaso: Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi

Mabhena: Musi, Mhlanya

Mabizela: Mshengu, Shabalala, Ndimande

Mabika: Dinane, Dinabantu

Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande

Mabuyakhulu: Ndiyema, Mdotshana

Mabuza: Ludonga

Made: Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela

Madela: Longode, Ndaba, Hhoyiyane

Madiba: Shinga

Madi: Ngalonde,

Madide: Phikela, Mawanda, Sompisi

Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza.

Madlala: Mpumuza, Bhengu, Sishi,

Khabalidaka, Nodlomo

Madondo: Mnguni, Mnquhe

Madonsela: Kunene, Mntimande

Maduma: Mthiyane

Maduna: Mdlalose, Nyanda

Mafulela: Ndondakusuka Mafobo,

Mafuleka: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!!

Magagula: Mthombeni

Magubane: Thole,

Nkomose, Sothole, Ndlandla

Magutshwa: Simelane

Magwaza: Yengwayo

Mahaye: Nodanga, Ntombela, Ntanzi

Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi

Mahlalela: Maziya, Mcanco

Mahlangu: Mabhoko, Mbili, Phetha

Mahlinza: Jiyane, Zosongo, Mkhathini

Mahlobo: Sokhela, Nzuza

Majola: Macingwane, Mchunu

Majozi: Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe

Makhanya: Duze, Mnguni, Yeyeye

Makhaye: Shombela, Mdeke, Nyawokhulu

Makhathini: Mncwabe

Makhaza: Luvuno, Sokhela

Makhoba: Sengwayo, Ncwane

Makhunga: Phethela

Malevu: Vezi, Kunene , Ziqunde

Malinga: Mlotshwa, Vunisa, Zindela

Maluleka: Thomoyi

Mamba: Nkosi

Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande

Manqele: Duyaza, Phakathi, Ndaba

Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji

Manzini: Zungu

Maphalala: Khoza, Mtimande, Mavuso

Maphanga: Gumede, Ginindza

Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla

Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile

Masango: Ntusi, Mdluli

Maseko: Ngcamane, Khuboni

Mashaba: Ngungunyana, Phoseka

Mashinini: Guliwe, Bembe, Cindi

Masikane: Tiba

Masina: Mathebula, Mkholo

Masinga: Shobane, Njomane, Mangethe

Masilela: Mntambo, Mlondo

Masondo: Nyambose, Mpanza

Masuku: Nhlane, Ndwandwe

Mathaba: Mcambi, Mbuyazi

Mathe: Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha

Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu, Sodiza, Ntongadli

Mathebula: Masina, Mkholo, Mthombeni

Mathenjwa: Ndabezitha

Mathunjwa: Mvubu

Mathibela: Msuthu

Mathonsi: Shekimbuya

Mathwasa: Silangwe, Ntamonde

Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu

Mavuso: Ludonga, Mshengu, Shabalala

Mayise: Phakathi, Nkomoye, Nsele

Mayisela: Mhayise, Jibela, Mbonane

Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini

Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo Goba,

Magoza, Mdunge

Mbanjwa: Sokhela, Magujwa, Dindela

Mbatha: Shandu

Mbebe: Guliwe, Mashinini

Mbeje: Mbatha, Shandu

Mbhele: Khuboni, Godide, Ndlela

Mbhense: Mgwaba! Bhensela, Nsindane

Mbili: Khosini

Mbokazi: Donda, Sontuli, Hlumakazi

Mbonambi: Mbuyazi, Mabhodla

Mbongwa: Mbuyisa, Makhubo

Mbongwe: Sondisa, Maphanga

Mbotho: Nsindane, Mtolo, Mshikela

Mbuli: Mlawula

Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*

Mcambe: Mathaba

Mcanyana: Mayeza, Kholose, Mshiyane

Mchunu: Macingwane

Mcoyi: Gumede

Mdaka: Nhlabathi, Mdomula, Magezana

Mdakane: Mlangatshe

Mdladla: Thumbela, Mwelase

Mdlalose: Nyanda, Maduna, Dikane

Mdletshe: Ngomane, Msindazwe

Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo

Mdonswa: Nguse

Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo, Makhathini

Memela: Gambu, Msuthu, Nontuli

Meyiwa: Msomi, Gasa

Mfeka: Mzimela.

Mfusi: Thiyane

Mgcaleka: Mthembu, Mvelase

Mgenge: Maphahla

Mgobhozi: Mahlobo, Yeyeye

Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla

Mhlanga: Gwacela, Mbili

Mhlangu:

Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela

Mhlungu: Mthiya, Mwelase, Ngwane

Miya: Mzizi

Mjadu: Sonqandile, Mshikila, Ndlela

Mjwara: Mbelu, Mnangwe, Gubeshe

Mkhabela: Dlomo

Mkhatshwa: Nxumalo, Ndwandwe

Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa

Mkhize: Gubhela, Khabazela, Gcwabe

Mkhonza: Mhlongwane, Ngwane

Mkhulisi:

Mkhumbuzi: Magaya, Cele

Mkhungo: Lango, Sodi

Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase

Mlaba: Ximba, Mabhoyi

Mlambo: Gubhuza, Ndlanzi, Magaye

Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda

Mlawu: Nzamela

Mlondo: Mgenge, Mntambo

Mncube: Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha

Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini

Mngadi: Madlokovu, Ngema

Mngoma: Cenge, Mkhongisa

Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka

Mnikathi: Gcwensa, Khaphela

Mnisi: Mvulani, Nkophe

Mnomiya: Gininda, Shezi

Mnqayi: Mashiya, Linda Nsele

Mntambo: Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane

Mnyandu: Mpangazitha, Bhedleni

Mnyoni: Dlamane

Motha: Mvulane

Mtolo: Nsindane, Mboko

Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda

Mpila: Delwayo

Mpofana: Ntombela

Mpungose: Khuba, Gawozi, Phahla

Mpunzana: Mpanza

Mqadi: Mbuyisa

Msane/Msani: Vangisa, Mvuna, Majoka

Mseleku: Duma, Lwandle, Mthombeni

Msibi: Ndlondlo, Guliwe

Msimang: Thabizolo, Nonkosi

Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi

Msweli: Nxele, Seme, Nongalo

Mthabela: Chibi, Mlotshwa

Mthalane: Weza

Mthanti: Mnyaka, Mthiyane, Ntsele

Mthembu: Mvelase, Mkhulisi

Mthethwa: Jobe, Nyambose, Masondo

Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane

Mthiya: Zubane, Mbatha Mthiyane

Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi

Mthombeni: Magagula

Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla

Mvubu: Mgasela, Mdluli, Mathunjwa

Mvula: Duma

Mvuyana: Khumbuza, Cele

Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele

Mwandla: Nqumela, Magange

Msweli: Dubandlela

Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha

Mzila: Mawewe

Mzileni: Nyawose

Mzimela: Mnguni, Dimbani

Mzizi: Dlamini

Mzobe: Lamula, Phohlo

Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela

Mzoneli: Phingoshe, Msomi

Mzulwini: Gcwensa, Shozi, Ndimande

Zulu clan names starting with N

Nala: Gwija, Mhlophe

Ncala: Njiki, Maphanga

Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma

Ncanana: Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha

Ncongwane: Nkwakha

Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane

Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa

Ndawo: Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa

Ndawonde: Zitha

Ndebele: Mazankosi, Vanande

Ndima: Lembede

Ndimande: Gcwensa, Mzulwini

Ndlala: Khezokhulu, Tukane, Mlalane

Ndlangamandla: Mphazima

Ndlanzi: Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu

Ndlanya: Mjoli, Mbekwa

Ndlela: Bayeni, Sompisi, Godide, Mphemba

Ndlovu: Gatsheni, Boyabenyathi

Nduli: Khwela

Ndulini: Khwela, Sithombo

Nene: Sithenjwa, Ngema

Ngcamu: Mncube, Mzilankatha

Ngcemu: Makhathini, Xulu, Donda

Ngcobo: Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili

Ngema: Mngadi, Ntusi, Nene

Ngiba: Mlungwana, Zikhungwini

Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo

Ngobese: Mqungebe, Donda, Mthinti

Ngonini: Mlawu

Ngubane: Mbomvu

Ngubeni: Nkomo

Ngwenya: Mtimande

Ngwazi: Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa

Nhlanhla: Mncube Nhlapho: Sigegede, Mwelase

Nhleko: Mgilija, Mncwango

Nhlengethwa: Msuthu

Nkabinde: Mcusi, Mzizi

Nkonyeni: Chibini, Khanyayo

Nkosi: Dlamini

Nkumane: Zitha

Nkwanyana: Zikode

Njapha: Soduba, Vabaza, Siyeshe

Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo

Nsele: Linda, Hadebe

Nsibande: Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela

Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu

Ntenga: Duma

Ntombela: Mahlobo, Mpangazitha

Ntuli: Mphemba, Mbhele

Ntshangase: Mgazi, Biyela, Menziwa

Ntshalintshali: Phathwayo

Ntshingila: Dlabane

Ntshiza: Mtolo, Dlangamandla

Nxamalala: Zuma

Nxasana: Nonduma, Bele, Sikhonza

Nxele: Sweli, Semi, Msweli

Nxumalo: Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa

Nyandeni: Gasela, Khukhuza, Mashobane

Nyawo: Dumakude, Mlaba

Nyembe: Thwala, Siwela

Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali

Nyide: Ndabase, Mahulube

Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba

Nzama: Zukula, Chamane, Wosiyane

Nzima: Phakathi

Nzimande: Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane

Nzimase: Sishi

Nzuza: Mshazi, Mahlobo

Zulu clan names starting with P

Phakathi: Mncwango, Sigagu, Juqula

Phewa: Mvelase

Phoswa: Nyoni, Gengeshe

Phungula: Mdlovu

Zulu clan names starting with Q

Qwabe: Gumede

Zulu clan names starting with S

Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi

Sangweni: Hlongwane, Ngwane, Zikhali

Seme: Mbuyazi, Msweli

Shabane: Mboyisa, Mlinga

Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…

Shabalala: Mshengu

Shabangu: Mbhele, Gama, Ntuli

Shandu: Mbatha, Mthiya

Shange: Dumakude, Mdima

Shangase: Shuku

Shazi: Zindela, Cebekhulu

Shelembe: Maphalala, Mzamela

Shezi: Dlaba

Shinga: Ndelu, Blose, Madziba

Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa

Shoyisa: Mnqayi

Shozi: Mthiya

Sibaya: Thango, Gotsholo

Sibeko: Maziya, Mkhabela

Sibisi: Mahlase, Bhovungana, Gamede

Sibiya: Ndaba, Sotobe

Sikhakhane: Mathula, Nzimase

Sikhosana: Ncama, Msamkhulu, Somboni

Sikobi: Ngwenya

Simelane: Magutshwa

Sithole: Mondise, Jobe

Siyaya: Guma, Mangena

Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo

Sokhulu: Mthiyane

Zulu clan names starting with T

Thabethe: Mangede

Thango: Sibaya, Jiyane

Thela:

Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina

Thembela: Nombela, Gcaba

Thenjwayo: Nsibande, Gabadela

Thwala: Mnyamande, Nyembe, Motha,

Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene

Thusini: Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba

Zulu clan names starting with W

Wanda: Mathetha, Mphankomo

Wela: Yeye

Weza: Mthalane Kweyama, Mnembe

Vilakazi: Mphephethwa, Jili, Binda

Vumase:Sikhumbane, Mfumu

Zulu clan names starting with V

Vumisa: Nkala

Vundla: Gigaba

Zulu clan names starting with X

Xaba: Nonkosi

Xala: Gubulundu, Mbanjwa, Zizi, Dlamini

Xhakaza: Bhengu, Nondela

Ximba: Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi

Xolo: Msuthu, Ntamonde, Thusi

Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

Zulu clan names starting with Y

Yengwa: Gwamanda, Sondini

Yeni: Shibase, Zondi

Zulu clan names starting with Z

Zaca: Msenti Majila

Zakwe: Cebisa, Mdlolo,

Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane

Zibani:Zikhonjwa, Nontanda

Zikhali: Sangwani, Hlongwane, Ngwane

Zincume: Mhlongo, Njomane

Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu

Zimu: Mtuswa, Mbhodwe Biyase, Khathini

Zitha: Ndawonde

Zondi: Nondaba, Gagashe, Luqe

Zondo: Mthiyane

Zubane: Mthiya, Zikhonjwa

Zuke: Mbhedu, Bikelwayo

Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi,

Zungu: Manzini

Zwane: Mangethe! Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto

As you consider the different Izithakazelo ZakwaZulu, which is the identity of the Zulu people, you will appreciate that every people have an origin. This is what keeps communities around the world together. A sense of identity that is unique to them.

